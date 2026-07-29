COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy miércoles, 29 de julio de 2026
Flick espera a un '9'
SPORT.es
El Barça sigue a la caza de un '9' que necesita Hansi Flick para la nueva temporada. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este miércoles. La primera opción sigue siendo Julián Álvarez, pero con la carta de Kroupi como opción si finalmente falla el argentino. La dirección deportiva blaugrana sigue trabajando para satisfacer las pretensiones del técnico alemán.
Por otra parte, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió buenas noticias médicas tras superar una arritmia. Pese a estar mejor, no podrá viajar a la gira británica con el primer equipo barcelonista como pretendía.
Mientras, el Real Madrid solventó cómodamente su segundo amistoso de pretemporada. Esta vez, contra un equipo de Laliga HyperMotion como el Leganés. 4-1 para un equipo que empieza a hablar el idioma que quiere Mourinho.
Un exentrenador madridista, Zinedine Zidane, tomó ayer posesión de su nuevo cargo como seleccionador de Francia, sustituyendo a Didier Deschamps. 'Zizou' firmó hasta junio de 2030, el mes en el que comenzará la próxima Copa del Mundo.
Fernando Alonso celebró su 45 cumpleaños en plena forma. El piloto asturiano espera que el mejor regalo para él sean las mejoras en su Aston Martin de cara a la recta final de la temporada.
Y una buena noticia para la selección española de basket. Dabone, la perla de la catera del Barça, ya tiene la nacionalidad española y podrá ser seleccionable por Chus Mateo.
Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!
- El PSG se lanza con todo a por Ferran Torres tras el 'no' de Diomande
- Dilema en el Barça con Junior Kroupi
- Limpia importante de Mateu Alemany en el Atlético: cinco estrellas en venta
- Julián Álvarez moverá ficha para irse al Barça
- Se confirma el escándalo en Italia: Pirlo no será el seleccionador por sus vínculos con Rusia y Maldini dimitirá
- La profesora de universidad de Mikel Oyarzabal: 'Estaba en un piso compartido con sus amigos de Eibar y él era como uno más. Podía venir a clase y compaginaba entrenamientos con la asistencia, hasta que empezó a despuntar
- El incendiario comentario de Matías Prats por el futuro de Ferran Torres: 'No lo valoran
- Las leyes belgas han llevado a Bisiwu al Barça. El Brujas no pudo hacer nada