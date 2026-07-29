La portada de SPORT de hoy miércoles, 29 de julio de 2026

El Barça sigue a la caza de un '9' que necesita Hansi Flick para la nueva temporada. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este miércoles. La primera opción sigue siendo Julián Álvarez, pero con la carta de Kroupi como opción si finalmente falla el argentino. La dirección deportiva blaugrana sigue trabajando para satisfacer las pretensiones del técnico alemán.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por otra parte, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió buenas noticias médicas tras superar una arritmia. Pese a estar mejor, no podrá viajar a la gira británica con el primer equipo barcelonista como pretendía.

Mientras, el Real Madrid solventó cómodamente su segundo amistoso de pretemporada. Esta vez, contra un equipo de Laliga HyperMotion como el Leganés. 4-1 para un equipo que empieza a hablar el idioma que quiere Mourinho.

Un exentrenador madridista, Zinedine Zidane, tomó ayer posesión de su nuevo cargo como seleccionador de Francia, sustituyendo a Didier Deschamps. 'Zizou' firmó hasta junio de 2030, el mes en el que comenzará la próxima Copa del Mundo.

Fernando Alonso celebró su 45 cumpleaños en plena forma. El piloto asturiano espera que el mejor regalo para él sean las mejoras en su Aston Martin de cara a la recta final de la temporada.

Y una buena noticia para la selección española de basket. Dabone, la perla de la catera del Barça, ya tiene la nacionalidad española y podrá ser seleccionable por Chus Mateo.

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