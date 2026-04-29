Partidazo con todas las letras. El PSG-Bayern Múnich que abrió las semifinales de la Champions League fue una oda al fútbol, tal y como reza la portada de SPORT de este miércoles. Un 5-4 que pasará a la historia con una exhibición de intensidad, talento y goles en el Parque de los Príncipes. La eliminatoria parecía decantada a favor de los parisinos, que llegaron a mandar con un 5-2, pero el equipo alemán recortó finalmente la diferencia y deja la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta, el próximo miércoles en el Allianz Arena.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 29 de abril de 2026 / SPORT.es

Esta noche se disputa la ida de la otra semifinal, en el Metropolitano madrileño. El Atlético recibe al Arsenal e intentará viajar a Londres con cierta ventaja sobre los de Mikel Arteta. Un duro reto para Simeone y compañía.

En el Barça, se sigue trabajando en el próximo mercado y sobre todo en la posición de central. El argentino del Tottenham Cuti Romero se ha convertido en el plan B de Deco. Bastoni sigue siendo la primera opción, pero se abre una alternativa por si finalmente no puede cerrarse la operación.

Y hablando de operaciones, en el Real Madrid está activada la del entrenador. El nombre que suena con más fuerza es el de José Mourinho. Y más, teniendo en cuenta que es el deseo del presidente blanco, Florentino Pérez. Su vuelta a Chamartín no supondría un gran desembolso económico, ya que su cláusula de rescisión con el Benfica es de solo 3 millones de euros.

Quien aguanta en el banquillo es Manolo González en el Espanyol. Pese a los malos resultados del equipo en la segunda vuelta, el técnico continuará en el cargo de cara a los próximos partidos, empezando por la visita del Real Madrid al RCDE Stadium el próximo domingo.

En tenis, Rafa Jódar sigue adelanta en el Mutua Madrid Open tras derrotar ayer a Kopriva y alcanza los cuartos de final, donde se medirá a Sinner.

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