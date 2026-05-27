Esta es la portada de SPORT de hoy, miércoles 27 de mayo

El barcelonismo amanece con una noticia histórica y profundamente emotiva. Alexia Putellas deja el FC Barcelona después de 14 años defendiendo la camiseta azulgrana y convertida ya en la jugadora más importante de la historia del club. La capitana pone fin a una etapa legendaria tras disputar 507 partidos, marcar 233 goles y conquistar 30 títulos, unos números que resumen su impacto dentro y fuera del campo.

La doble Balón de Oro se despidió con un mensaje cargado de sentimiento. “En mi peor momento, el Barça me salvó; por eso siempre estaré en deuda con estos colores”, confesó en un emotivo vídeo de despedida que sacudió al mundo del fútbol. Alexia se marcha dejando un legado irrepetible y habiendo cambiado para siempre la dimensión del Barça femenino.

PORTADA SPORT / SPORT

La portada también destaca los Premios Woman Sport, celebrados en su sexta edición y que volvieron a reunir a grandes referentes del deporte femenino como Edurne Pasaban, Clara Serraljordi, Marián Mouriño o Marta Ortega. Una gala marcada por el reconocimiento al crecimiento y la visibilidad del deporte femenino.

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En el resto de la actualidad, el Barça trabaja en el mercado y Joao Pedro intentará forzar su salida para fichar por el club azulgrana. En el Espanyol, Monchi ratificó la continuidad de Manolo González en el nuevo proyecto perico, mientras que en el Barça de basket se prepara una revolución con las salidas de Juan Carlos Navarro y Mario Bruno. Además, Marc Márquez ya está listo para volver a competir en Mugello.