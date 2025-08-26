La portada de SPORT de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, es: "OFERTÓN POR FERMÍN". El Chelsea prepara 58 millones de euros para llevarse al jugador: la operación solucionaría el ‘fair play’ financiero del Barça.

El club no forzará su traspaso y Flick no quiere más salidas, pero el futbolista andaluz está tentado y se plantea si aceptar o no la propuesta.

Hoy alza el telón el Eurobasket 2025 con la Serbia de Pesic y Jokic como gran favorita. A partir de las 12:30h, arranca un nuevo torneo continental en el que las 24 selecciones participantes sueñan con alcanzar la gloria.

En la Champions League vivimos dos clasificaciones históricas: la del Pafos FC (Chipre) y la del Kairat Almaty (Kazajistán), clasificado tras eliminar contra todo pronóstico al Celtic de Glasgow.