Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezFrenkie de JongMercado FichajesVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 5 Vuelta a EspañaLivakovicQuién es LivakovicBaldeSorteo Champions LeaguePosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsRafa Nadal padreDónde ver UTMBClàudia TrempsMiguel IndurainDe la Fuente LamineXavi HernándezJosé ElíasPedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS PlusOutdoor
instagramlinkedin

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 26 de agosto de 2026

Sorpresa Livakovic

La portada de SPORT de hoy, 26 de agosto de 2026

La portada de SPORT de hoy, 26 de agosto de 2026 / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La nueva edición de SPORT llega con una sorpresa en clave Barça: Dominik Livakovic ya está en Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato hasta 2030. El guardameta croata se perfila como una nueva incorporación para la portería azulgrana, aunque su inscripción dependerá del margen del ‘fair play’ y será Hansi Flick quien decida si se queda como segundo portero o sale cedido.

La portada de SPORT de hoy, 26 de agosto de 2026

La portada de SPORT de hoy, 26 de agosto de 2026 / Sport.es

En fútbol, los lectores también podrán conocer los primeros pasos de Xavi Hernández en su nueva etapa como entrenador de Países Bajos. El técnico catalán afronta el reto de recuperar a la 'oranje'.

La actualidad del Real Madrid pasa por José Mourinho, que vuelve a reencontrarse con el Santiago Bernabéu. SPORT analiza todo lo que rodea al regreso del técnico portugués al estadio madridista y la expectación que ha generado. El ciclismo también tiene un espacio destacado en la edición. Tadej Pogacar volvió a demostrar su poderío en la Vuelta tras arrasar en Andorra y dejar prácticamente sentenciada la competición, en una nueva exhibición del corredor esloveno.

Noticias relacionadas

Y en tenis, la portada destaca el protagonismo de Serena Williams y Carlos Alcaraz en Nueva York, dos de los grandes nombres que centran la atención durante el US Open en los dobles mixtos.

RRSS WhatsAppCopiar URL