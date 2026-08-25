Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 26 de agosto de 2026

La nueva edición de SPORT llega con una sorpresa en clave Barça: Dominik Livakovic ya está en Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato hasta 2030. El guardameta croata se perfila como una nueva incorporación para la portería azulgrana, aunque su inscripción dependerá del margen del ‘fair play’ y será Hansi Flick quien decida si se queda como segundo portero o sale cedido.

La portada de SPORT de hoy, 26 de agosto de 2026 / Sport.es

En fútbol, los lectores también podrán conocer los primeros pasos de Xavi Hernández en su nueva etapa como entrenador de Países Bajos. El técnico catalán afronta el reto de recuperar a la 'oranje'.

La actualidad del Real Madrid pasa por José Mourinho, que vuelve a reencontrarse con el Santiago Bernabéu. SPORT analiza todo lo que rodea al regreso del técnico portugués al estadio madridista y la expectación que ha generado. El ciclismo también tiene un espacio destacado en la edición. Tadej Pogacar volvió a demostrar su poderío en la Vuelta tras arrasar en Andorra y dejar prácticamente sentenciada la competición, en una nueva exhibición del corredor esloveno.

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Y en tenis, la portada destaca el protagonismo de Serena Williams y Carlos Alcaraz en Nueva York, dos de los grandes nombres que centran la atención durante el US Open en los dobles mixtos.