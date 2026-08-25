Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 26 de agosto de 2026
Sorpresa Livakovic
La nueva edición de SPORT llega con una sorpresa en clave Barça: Dominik Livakovic ya está en Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato hasta 2030. El guardameta croata se perfila como una nueva incorporación para la portería azulgrana, aunque su inscripción dependerá del margen del ‘fair play’ y será Hansi Flick quien decida si se queda como segundo portero o sale cedido.
En fútbol, los lectores también podrán conocer los primeros pasos de Xavi Hernández en su nueva etapa como entrenador de Países Bajos. El técnico catalán afronta el reto de recuperar a la 'oranje'.
La actualidad del Real Madrid pasa por José Mourinho, que vuelve a reencontrarse con el Santiago Bernabéu. SPORT analiza todo lo que rodea al regreso del técnico portugués al estadio madridista y la expectación que ha generado. El ciclismo también tiene un espacio destacado en la edición. Tadej Pogacar volvió a demostrar su poderío en la Vuelta tras arrasar en Andorra y dejar prácticamente sentenciada la competición, en una nueva exhibición del corredor esloveno.
Y en tenis, la portada destaca el protagonismo de Serena Williams y Carlos Alcaraz en Nueva York, dos de los grandes nombres que centran la atención durante el US Open en los dobles mixtos.
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