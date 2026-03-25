La portada de SPORT de hoy miércoles, 25 de marzo de 2026

El Barça ya piensa en el futuro. Uno de los nombres que suenan con fuerza para el mercado del próximo verano es el de Alessandro Bastoni. El central zurdo del Inter ees el elegido por Flick y Deco para la próxima campaña, tal como reza la portada de SPORT de hoy miércoles. El principal obstáculo es el coste de la operación. El club interista pide 60 millones de euros, pero Deco trabaja para incluir a un jugador en la oferta y rebajar ostensiblemente esta cantidad.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y hoy es un día importante para el Barça femenino, que afronta el partido de ida de los cuartos de final de la Women's Champions League contra el Real Madrid. Será en el estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas, en un Clásico en el que las de Pere Romeu intentarán encarrilar el camino hacia las semifinales.

Muy cerca de Valdebebas, en Las Rozas, la selección española masculina prepara sus próximos amistosos. Ahí está Joan Garcia, el portero del Barça, pensando en el que puede ser su debut a las órdenes de Luis de la Fuente. El próximo viernes, contra Serbia en Villarreal, y el martes, frente a Egipto en Cornellà, el de Sallent puede tener su oportunidad.

Quien hará las maletas el próximo verano es Antoine Griezmann. El delantero del Atlético llegó a un acuerdo con Orlando para enrolarse en el club de la MLS una vez acabe este curso. El fichaje se hizo oficial ayer.

Sin abandonar Madrid, en el Real continúa trayendo cola la lesión de Mbappé. Al parecer, un fallo de los médicos equivocándose de rodilla ha perjudicado la recuperación del astro francés, lo que ha supuesto un contratiempo para Álvaro Arbeloa y los suyos.

En basket, el Barça respiró en el Palau Blaugrana tras derrotar al Anadolu Efes en la Euroliga por 78-71. Los de Pascual continúan en posiciones de Play In pero sabe que no puede permitirse más errores.

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