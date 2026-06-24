La portada de SPORT de hoy miércoles, 24 de junio de 2026

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo noticia y ocupa lugar preferencial en la portada de SPORT de este miércoles. El Barça intensifica su oferta por el argentino después de la declaración de intenciones de este desde el Mundial. Se barajan cifras cercanas a los 130 millones de euros y en el club hay cierto optimismo pese a la complejidad de la negociación con el Atlético de Madrid, equipo al que pertenece la 'Araña'.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En clave Copa del Mundo, Portugal hizo los deberes contra Uzbekistán. Los de Roberto Martínez aplastaron a los uzbekos con un incontestable 5-0 que tuvo como protagonista destacado a Cristiano Ronaldo. El crack luso firmó un doblete para seguir en la pomada de los mejores jugadores del torneo.

Por su parte, Ghana se atragantó a Inglaterra. Los británicos no pasaron del empate sin goles ante la escuadra de Carlos Queiroz e Iñaki Williams, quien ayer fue titular. Hoy se inicia la tercera jornada de la fase de grupos, ya con horario unificado en los dos encuentros de cada grupo.

En basket, esta tarde el Palau Blaugrana será el escenario del cuarto partido de la final de la Liga Endesa entre el Barça y el Valencia Basket. De momento, ventaja de 2-1 para el equipo 'taronja', por lo que el encuentro de hoy es un todo o nada para los de Xavi Pascual.

Y el Barça de fútbol sala no pudo cerrar la final de la Liga en Murcia. El Pozo se impuso por un mínimo 5-4 y forzó el cuarto partido, que se disputará mañana en el pabellón murciano. Será una nueva oportunidad de conquistar el título para el conjunto de Javi Rodríguez.

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