La portada de SPORT de hoy miércoles, 22 de julio de 2026

Aymeric Laporte ha sido uno de los grandes protagonistas del último Mundial y ahora se ha convertido en objetivo del Barça, tal y como reza la portada de SPORT de este miércoles. El central del Athletic, que tan buena pareja ha hecho con Cubarsí sobre el césped, podría ser blaugrana por menos de 15 millones. Laporta y Deco, que le vieron en esta última Copa del Mundo, iniciarán contactos por su fichaje.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y aún se sigue hablando de la gran final del pasado domingo. Argentina quiere la revancha y podría enfrentarse en Qatar el próximo mes de noviembre, en lo que en su día fue la Finalissima que tuvo que suspenderse. Por cierto, en nuestra edición de hoy adjuntamos un póster de los campeones mundiales en páginas centrales.

En el Real Madrid, Rodri es el nombre propio de las últimas horas. El capitán de la selección española divide al madridismo, ya que hay quienes abogan por su fichaje, pero el principal obstáculo es Florentino Pérez, ya que el presidente blanco no ve con buenos ojos su incorporación.

Hablando de incorporaciones, donde siguen cayendo los fichajes es en el Barça de basket. El último en llegar es el alero Stanley Umude, toda una sorpresa en un conjunto que aún no tiene entrenador de forma oficial.

Y en el Tour de Francia, gran exhibición de Evenepoel en la única contrarreloj individual de esta edición. La mala noticia para el ciclismo español es que Juan Ayuso se aleja del podio final.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. La encontrará desde primera hora en su punto de venta habitual.