El Barça regresa hoy al Spotify Camp Nou para enfrentarse al Celta en LaLiga EA Sports. Y Hansi Flick mandó un mensaje de futuro a la afición basado en dos conceptos: renovación y Champions. Ambas palabras presiden la portada de SPORT de este miércoles. El alemán tiene claro que su plan es renovar su compromiso con el club blaugrana y expresó que sus dos grandes deseos son conquistar la Champions lo antes posible y ver concluidas las obras del estadio.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 22 de abril de 2026 / SPORT.es

No obstante, el objetivo inmediato de Flick es revalidar el título de Liga y apretó a sus jugadores para que lo logren cuanto antes, por lo que la victoria esta noche contra el Celta sería fundamental.

Y aún más, después de que el Real Madrid hiciera los deberes ante el Alavés, con un triunfo por la mínima (2-1) en el Santiago Bernabéu. Los blancos firmaron un triunfo crispado, con numerosas pitadas desde la grada por parte de sus incondicionales.

Mientras, el Girona sufrió una derrota en Montilivi en la visita de un Betis liderado por el acierto de Abde y Riquelme para levantar el partido. Los de Míchel tendrán que seguir luchando por asegurar cuanto antes la permanencia.

Hoy puede ser un gran día para el Barça femenino, ya que las de Pere Romeu pueden asegurar matemáticamente el título de Liga F Moeve. Para ello, deben derrotar en la Ciutat Esportiva Dani Jarque a su eterno rival, el Espanyol.

En basket, el Barça cumplió en el primer partido del play-in y derrotó al Estrella Roja en el Palau Blaugrana. Ahora, los de Xavi Pascual tendrán la posibilidad de meterse en el play-off si ganan al Mónaco el próximo viernes en cancha monegasca.

Y quien no sigue adelante es Paula Badosa en el torneo de tenis de Madrid. La tenista catalana quedó apeada a las primeras de cambio tras caer ante Grabher.

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