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Esta es la portada de SPORT, hoy miércoles 20 de mayo de 2026

"Vía libre por Joao Pedro"

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Esta es la portada de SPORT / SPORT

SPORT.es

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"Vía libre por Joao Pedro" es el gran titular de nuestra portada de hoy miércoles 20 de mayo de 2026. El delantero, fuera de la lista de Brasil, no podrá revalorizarse durante el Mundial y el Barça disfrutará de un escenario más favorable para negociar su fichaje. El Chelsea lo encumbra como su mejor jugador de la temporada.

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Por otro lado, el City empató ante el Bournemouth e hizo campeón de la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta, en el Barça femenino se respira tranquilidad de cara a la gran final de la Champions League ante el Olympique de Lyon, Alcaraz no estará en Wimbledon y Mourinho quiere renovar la plantilla una vez se convierta en nuevo técnico del Real Madrid.

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Además, en lo relativo al Barça, Fermín fue operado con éxito del quinto metatarsiano y estará entre dos y tres meses de baja. Por último, Joan Laporta intervendrá para intentar que Xavi Pascual no se marche del Barça de basket.

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