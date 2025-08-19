Marc Casadó acapara la portada de la edición impresa de SPORT. El jugador del FC Barcelona interesa a varios equipos, entre los que destacan clubes de la Premier League y la Liga.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 20 de agosto de 2025 / SPORT.es

Uno de los grandes causantes de una hipotética salida sería Marc Bernal. El jugador es muy del gusto de Flick y podría provocar que Casadó no tenga muchas oportunidades esta temporada. El Barça no forzará su salida, pero es consciente de la situación del jugador.

En clave madridista, el Real Madrid debutó en LaLiga ante Osasuna(1-0). Los de Xabi Alonso vencieron por la mínima en un encuentro espeso, con gol de Mbappé desde los once metros.

En LaLiga, el Girona presentó a Witsel como nuevo jugador 'gironí'. El reciente fichaje del conjunto catalán aseguró que se decantó por el proyecto de Míchel, a pesar de tener buenas ofertas en la Serie A.

En polideportivo, en SPORT desengranamos la figura que acompaña a Carlos Alcaraz en sus triunfos. La incorporación de su segundo técnico Samu López, que permite a Ferrero tener más descanso, ha sido una bendición para el murciano.