La portada SPORT de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026

“Cuando el Barça me llamó, me emocioné” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 2 de septiembre de 2026. El FC Barcelona presenta a Gabriel Jesus como nuevo jugador azulgrana, en una incorporación que refuerza de manera importante el ataque del conjunto culé. El delantero brasileño se mostró especialmente ilusionado con esta nueva etapa y dejó claro que sus problemas físicos ya han quedado atrás: “Mis problemas de rodilla son parte del pasado; estoy listo para darlo todo”.

La portada SPORT de este miércoles / SPORT.es

El atacante firma por tres temporadas, hasta junio de 2029, y lucirá el dorsal ‘9’, asumiendo así un papel protagonista en la delantera blaugrana. Gabriel Jesus llega dispuesto a recuperar su mejor versión y afrontar con ambición un reto que, según reconoce, le generó una enorme emoción desde el momento en que recibió la llamada del Barça.

En el capítulo de salidas, Marc Casadó jugará cedido en el Deportivo. El centrocampista azulgrana se marcha a préstamo al conjunto gallego, que contará con una opción de compra de 30 millones de euros. Una operación importante dentro de los últimos movimientos del mercado y que permitirá al futbolista disponer de continuidad y protagonismo lejos del Camp Nou.

El mercado de fichajes también deja movimientos destacados en Europa. Jonathan David pone rumbo al Atlético de Madrid, mientras que el Manchester City paga 145 millones por Enzo Fernández, una cifra que convierte la operación en una de las grandes bombas de este mercado.

En MotoGP, Jorge Martín analiza la lucha por el campeonato y reconoce que “será especial pelearle el título a Marc Márquez”. El piloto afronta con máxima motivación un duelo que promete convertirse en uno de los grandes focos de atención de la temporada.

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Por su parte, el Barça de baloncesto da por cerrada su plantilla con la incorporación de Justin Minaya, que se convierte en el undécimo fichaje del verano. Además, SPORT entrevista a Berni Álvarez, quien reivindica un mayor apoyo institucional al deporte catalán: “El deportista catalán se merece más ayudas”.