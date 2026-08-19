Rodri ya luce como nuevo jugador del Barça. El centrocampista español protagoniza la portada de SPORT de este miércoles 19 de agosto tras ser presentado oficialmente como azulgrana. Bajo el titular “El fichaje del verano”, su llegada ha disparado la ilusión del barcelonismo después de una de las grandes operaciones del mercado.

El nuevo futbolista del Barça firmó su contrato hasta 2030, lucirá el dorsal ‘16’ y dejó clara su satisfacción por aterrizar en el Camp Nou: “El Barça siempre fue mi primera opción”. Rodri también destacó a Hansi Flick, con quien asegura estar especialmente motivado por trabajar al considerarlo “un técnico con ideas valientes”.

Esta es la portada de SPORT de hoy, miércoles 19 de agosto / SPORT

Antes del inicio de LaLiga, el Barça afronta este miércoles su último examen de pretemporada con la disputa del 61º Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly (20.00 horas). Raphinha apunta a comenzar como delantero centro titular, mientras que Adayemi y Gordon se estrenarán en el Camp Nou.

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