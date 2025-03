La portada de SPORT de hoy miércoles, 19 de marzo de 2025

Lamine Yamal es el protagonista de la portada de SPORT de este miércoles, 19 de marzo de 2025. Concentrado con la selección española de cara a los cuartos de final de la Nations League, el de Rocafonda concedió una entrevista a nuestro compañero Jordi Gil, en la que fue claro hablando del Barça: "Somos favoritos para ganar la Champions".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El jugador blaugrana dejó otras perlas en su conversación con SPORT, como que ganar el Balón de Oro es algo que no le quita el sueño -"si el Barça gana todos los títulos que tiene por delante, es lo que menos me preocupa"- o el hecho de que muchos niños "se ponen 'brackets' en los dientes por mí". Una entrevista que no tiene desperdicio y que ocupa las cuatro primeras páginas de esta edición.

También se han sabido más detalles sobre el alcance de la lesión de Marc Casadó. Aunque tendrá que estar dos meses en el dique seco, el mediocentro no tendrá que pasar por el quirófano.

Este miércoles también es un día importante para el Barça femenino, que afronta el partido de ida de los cuartos de final de la Champions contra el Wolfsburgo, en campo alemán. Un terreno de juego muy exigente para las jugadoras de Pere Romeu.

En clave madridista, el futuro de Carlo Ancelotti vuelve a estar sobre la mesa. Y más, cuando surgen informaciones que apuntan que Brasil vuelve a la carga por el técnico blanco como posible seleccionador. Acaba contrato en 2026 y habrá que ver cuál es su decisión.

Y en el apartado polideportivo, las elecciones a la presidencia del COI de mañana jueves concitan una gran atención, con Juan Antonio Samaranch Salisachs como aspirante al cargo que ocupó su padre. En SPORT analizamos a los siete candidatos a ser presidente o presidenta del organismo olímpico mundial.