Esta es la portada de SPORT, hoy miércoles 18 de marzo del 2026

"Como una final" es el gran titular de la portada de SPORT de hoy miércoles 18 de marzo de 2026. El FC Barcelona se juega su pase a los cuartos de final de la Champions League en el partido de vuelta frente al Newcastle, que se disputará hoy en el Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick están obligados a ganar para pasar de ronda.

Esta es la portada de hoy / SPORT

Además, en la portada también aparecen destacados la entrevista a Felipe Massa, mítico piloto de Fórmula 1, la nueva victoria del Real Madrid frente al Manchester City para colarse en los cuartos de final de la Champions League y la previa del duelo entre Tottenham y Atlético de Madrid, con el cuadro colchonero teniéndolo muy de cara para pasar de ronda.

Por último, Laporta tiene pensado ampliar el Johan Cruyff con 10.000 espectadores más para evitar volver a Montjuïc, la CAF declara campeón de la Copa África a Marruecos y el pívot Josh Nebo se une a la lista de futuribles del Barça de basket.