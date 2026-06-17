La portada de SPORT de hoy miércoles, 17 de junio de 2026

La reacción de España en el Mundial pasa por Lamine Yamal. 'En manos de Lamine' es el titular que preside la portada de SPORT de este miércoles. El de Rocafonda no notó ninguna molestia en su reaparición del pasado lunes y España le necesita más que nunca. Ante Arabia Saudí tendrá más minutos de los inicialmente previstos.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, Mbappé empezó fuerte su participación en la competición mundialista, con un doblete ante Senegal. Francia venció por 3-1 en un partido más complicado para los 'bleus' de lo que sugiere el marcador final. En otros partidos de ayer, sendos empates. Arabia Saudí igualó con Uruguay, mientras que Irán y Nueva Zelanda también firmaron tablas.

En clave blaugrana, el jugador del Atlético Julián Álvarez sigue siendo objetivo prioritario y habrá nueva oferta del Barça a la entidad rojiblanca por hacerse con sus servicios.

Y en el Real Madrid, el nuevo nombre propio en su mercado es el de Rúben Dias. El portugués está en el radar de Mourinho y podría ser compañero de Rüdiger, quien renovó como futbolista blanco hasta 2027.

No abandonamos la capital de España, ya que el circuito de Madring empieza a tomar forma. Ya calienta motores el GP de España de Fórmula 1, que se disputará el próximo mes de septiembre.

Y ayer hubo visita de campeones a SPORT. Recibimos en nuestra redacción la Champions de balonmano y en nuestra edición recogemos una entrevista con el técnico Carlos Ortega. "La Champions es un éxito de todos", manifestó.

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