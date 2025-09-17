La portada de SPORT de hoy miércoles, 17 de septiembre de 2025
¡A tope!
Los dos grandes protagonistas de la portada de SPORT son Lewandowski y Araujo. El conjunto azulgrana sigue preparándose para el debut en Champions ante el Newcastle.
Por parte de Lewandowski, el delantero llega al encuentro en un gran momento. El polaco arranca su competición fetiche tras ver puerta en el duelo ante el Valencia. Por otro lado, Araujo es candidato a formar parte del once inicial ante el Newcastle.
En Champions, el Real Madrid venció ante el Marsella en su debut. Los dos penaltis marcados por Mbappé y la expulsión de Carvajal tras un cabezazo fue lo más destacado del encuentro.
En polideportiva, la gran noticia del día es la vuelta de Paula Badosa. La catalana vuelve a jugar sobre la pista en la Billie Jean Cup tras estar alejada por lesiones.
Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Álex Mumbrú, hospitalizado tras ganar el Eurobasket
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés