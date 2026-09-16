La portada de SPORT de este miércoles 16 de septiembre tiene como gran protagonista a Hamza Abdelkarim. El Barça apuesta con fuerza por una de sus grandes promesas y lo blinda hasta 2030, elevando su cláusula de rescisión de 15 a 150 millones de euros para proteger al ‘9’ del futuro.

El delantero egipcio deja además clara su predisposición a seguir creciendo en el club: “Si tengo que jugar en el filial no me avergonzaré”. Una renovación que confirma la confianza del Barça en un futbolista que ya ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada.

Esta es la portada de SPORT de hoy, miércoles 16 de septiembre / sport

Otro de los grandes temas está en el Camp Nou: el estadio azulgrana albergará la final de la Champions de 2029, la tercera de la máxima competición europea que se disputará en el feudo barcelonista.

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En lo deportivo, el Barça recibe al Racing con el objetivo de culminar su arranque perfecto en LaLiga, en un partido en el que habrá rotaciones. Además, Deco y Raphinha se reúnen para avanzar en la renovación del brasileño, mientras el Real Madrid vuelve a tropezar pese a imponerse 2-3 al Elche y el Espanyol cae ante el Rayo (2-1).