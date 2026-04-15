La portada SPORT de hoy, miércoles 15 de abril de 2026

“¡Qué injusto!” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, una portada marcada por la indignación azulgrana tras la dolorosa despedida europea del FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick cayó de forma frustrante y vio cómo su aventura continental terminaba en un partido señalado por la polémica arbitral, con decisiones que, según el relato de la propia portada, castigaron una y otra vez al conjunto barcelonista.

La portada SPORT de hoy / SPORT.es

El choque dejó varias acciones decisivas que explican la rabia culé. Un gol anulado a Ferran Torres y la expulsión de Eric García aparecen como los episodios que acabaron de sentenciar al Barça, que se quedó sin margen de reacción en una noche amarga. La sensación general fue la de una eliminación cruel, de esas que dejan más enfado que resignación.

La protesta tuvo además un portavoz de peso sobre el césped. Raphinha explotó por la actuación arbitral y dejó una frase demoledora que también ocupa un lugar central en la portada: “Fue un robo”. Unas palabras que resumen a la perfección el clima de frustración en el barcelonismo tras una noche europea que deja muchas heridas abiertas.

En paralelo, la Champions sigue su curso con otros grandes nombres. “Una final en Múnich para evitar un año en blanco” es el aviso que acompaña al Bayern-Real Madrid, un duelo de máxima tensión para el conjunto blanco, que se juega buena parte de la temporada en un escenario de enorme exigencia. Todo apunta a una cita límite, con presión total y sin margen para el error.

Además, la portada destaca el gran momento del conjunto parisino con el titular “El PSG sigue imparable en la Champions”, después de su victoria en Anfield ante el Liverpool (0-2). El equipo francés confirma así su candidatura seria al título, mostrando autoridad, pegada y una sensación de madurez competitiva que lo convierte en uno de los rivales más temibles del torneo.

En clave de tenis, Carlos Alcaraz también se hace un hueco relevante en la primera página. “Alcaraz debuta con una victoria en Barcelona” resume un estreno convincente del murciano en el Open Banc Sabadell, donde empezó con buen pie y dejó claro que vuelve a la carga con ambición en la gira de tierra batida.

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Por último, la portada mira también al fútbol femenino internacional con otro apunte destacado: “Inglaterra vuelve a ser un hueso para las de Bermúdez”. Un titular que refleja la dificultad del reto para la selección y que vuelve a poner el foco en una rival de enorme nivel, siempre incómoda en las grandes citas.