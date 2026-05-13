La portada de SPORT de hoy miércoles, 13 de mayo de 2026

La jornada de ayer pasará a la historia por el esperpento protagonizado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una de sus contadas comparecencias ante la prensa. Un 'Real esperpento', tal y como titula la portada de SPORT de este miércoles. El mandamás blanco mostró su peor imagen el día en que anunció que convocaba elecciones pero al tiempo arremetió contra periodistas. Achacó la sequía blanca de títulos al 'caso Negreira' afirmando sin rubor alguno que le habían "robado Ligas". Ante tales afirmaciones, el Barça estudia emprender acciones legales.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El primer equipo blaugrana afronta esta noche su primer partido tras la conquista del título, en el campo del Alavés. Hansi Flick confirmó ayer que continuará en el banquillo, al tiempo que luchará para que los barcelonistas alcancen los 100 puntos, para lo cual debería ganar los tres partidos que le restan.

Antes, a las 19.00 horas, el Espanyol recibir´en el RCDE Stadium al Athletic en una nueva final para los de Manolo González. El conjunto blanquiazul intentará acabar con su mala racha en un 2026 en el que aún no sabe lo que es ganar.

Y hablando de victorias, la del Betis de ayer en La Cartuja tiene premio. Los de Pellegrini aseguraron la quinta plaza y, por lo tanto, disputarán la próxima Champions League junto con Barça, Real Madrid, Villarreal y Atlético. El triunfo verdiblanco complica las cosas a un Elche que sigue en la cuerda floja.

Finalmente, la noticia del día en el Barça de basket fue el anuncio de la retirada de Jan Vesely: "Me voy con orgullo", declaró el jugador checo. Por cierto, los de Xavi Pascual juegan esta tarde un partido de la Liga Endesa en la pista del Covirán Granada en el que solo les vale ganar.

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