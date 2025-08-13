La disputa del Villarreal-Barça en Miami está en entredicho por la intromisión del Real Madrid. Este es el principal argumento de la portada de SPORT de hoy miércoles. El club blanco emitió ayer un comunicado oponiéndose a que este partido se juegue en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que la entidad que preside Florentino Pérez está dispuesta a realizar actuaciones ante la FIFA, la UEFA y el CSD para lograr su objetivo.

Esta es la portada de SPORT de hoy miércoles, 13 de agosto de 2025 / SPORT.es

En clave mercado blaugrana, hoy es un día clave para realizar las inscripciones. En el Barça esperan recibir este miércoles el informe de la comisión médica de LaLiga sobre la baja de Ter Stegen.

Por otro lado, aún quedan bajas por anunciar en la plantilla de Hansi Flick, quien tiene previsto contar con solo 18 fichas para intentar seguir en lo más alto esta temporada. Un duro reto tras la gran campaña anterior.

Volviendo al Real Madrid, el equipo de Xabi Alonso disputó ayer el primer test con público y el último antes del arranque de LaLiga EA Sports. Victoria por 0-4 ante el Tirol en un test que se puede calificar de estéril.

Esta noche será el turno de PSG y Tottenham, que disputarán la Supercopa de Europa en Udine. Una nueva prueba para Luis Enrique después de haber conquistado la última Champions League y tras perder la final del Mundial de Clubes.

Y en el mundo del atletismo, la gran noticia del día fue una nueva plusmarca mundial para Duplantis. El especialista sueco pulverizó su propio récord de salto con pértiga, fijando el listón en 6,29. Centímetro a centímetro, su marca va subiendo.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primer ahora, en su punto de venta habitual.