La portada de SPORT de hoy miércoles, 12 de agosto de 2026

El fichaje de Ferran Torres por el PSG es inminente. Este es el tema principal de la portada de SPORT de hoy miércoles, el día del eclipse total de sol. El delantero de Foios ya tiene un acuerdo con el PSG por cinco temporadas y solo falta que se cierre la venta con la conformidad del Barça. El club blaugrana percibirá unos 55 millones de euros entre fijo y variables y la operación debe finalizar esta semana, siempre que no haya ningún contratiempo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, el culebrón de Julián Álvarez continúa. El argentino sigue esperando a que se pueda cerrar la operación para su llegada al FC Barcelona y hoy piensa hablar con su entrenador, Diego Pablo Simeone.

La mala noticia en el vestuario blaugrana es la lesión de Roony Bardghji. El sueco dice adiós a la temporada después de que se confirmara que sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Y este miércoles es día de fútbol en directo. Se disputa la Supercopa de Europa en Salzburgo, con PSG y Aston Villa en busca del título o lo que es lo mismo, Luis Enrique contra Unai Emery. El técnico vasco de los 'villanos' reta al asturiano, que busca un nuevo título para el club parisino.

En A Coruña, Deportivo y Real Madrid se jugarán una nueva edición de uno de los torneos clásicos del verano, el Teresa Herrera. José Mourinho no podrá contar aún con sus estrellas en este nuevo compromiso de pretemporada.

Finalmente, el Johan Cruyff será el escenario del debut del Barça femenino en esta campaña, en un amistoso contra el Montpellier que estará marcado por la coincidencia con el eclipse de sol, que se producirá ya entrada la segunda parte.

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