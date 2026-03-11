La portada de SPORT de hoy miércoles, 11 de marzo de 2026

Un penalti transformado por Lamine Yamal en la última acción del partido permitió salir vivo de Saint James' Park al Barça. '¡Salvados!' es el titular que encabeza la portada de SPORT de este miércoles. El Newcastle estuvo a punto de hacer valer el gol de Barnes, pero el equipo blaugrana respiró tras firmar un mal partido.

La semana que viene se disputará el partido de vuelta en un Spotify Camp Nou que, tras recibir la licencia 1C por parte del Ajuntament de Barcelona, ya podrá contar con 62.000 espectadores y ser una auténtica olla a presión en este decisivo partido. La ampliación del aforo se estrenará ya el próximo domingo, en el partido de LaLiga EA Sports contra el Sevilla.

En el Metropolitano se vivió ayer una gran fiesta. El Atlético de Simeone destrozó a un Tottenham descolocado con un 5-2 que prácticamente encarrila el pase de los colchoneros a los cuartos de final. En otros partidos de octavos disputados ayer, el Bayern Múnich devastó a la Atalanta (1-6) y el Galatasaray sorprendió al Liverpool (1-0).

Para esta noche, el plato fuerte estará en el Santiago Bernabéu, con un Real Madrid-Manchester City en el que Pep Guardiola pondrá en guardia a los blancos, aún sin Mbappé.

En clave electoral, el candidato a la presidencia del Barça Víctor Font visitó ayer la Redacción de SPORT y mandó un mensaje claro a los votantes de este domingo: "El socio debe elegir entre el Barça de Echevarría y Tebas o el de Messi y Xavi".

