La portada de SPORT de hoy miércoles, 10 de junio de 2026

El nombre de Julián Álvarez volvió a salir a la palestra y es el tema principal de la portada de SPORT de este miércoles. El Atlético rechazó el órdago de Florentino Pérez, que ofreció 150 millones de euros para fichar al argentino por el Real Madrid. "Nos hacéis reír", le contestó el club colchonero a través de sus redes sociales. Mientras, el Barça sigue manteniendo su interés en Julián y Laporta se implica personalmente en la operación.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Hay mucha tela que cortar en este tema y el verano va a ser largo, pero la actualidad inmediata en el mundo del fútbol es el inicio de la Copa del Mundo. España saldó con solvencia su último amistoso antes del comienzo del torneo, con un 1-3 contra Perú, mientras se trabaja en el plan para el retorno de Lamine Yamal, en la recta final de su recuperación. De la Fuente se plantea darle 15 minutos en el primer partido de la Roja, contra Cabo Verde.

Y la selección femenina hizo los deberes en el último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Las de Sonia Bermúdez golearon a Islandia por 1-6 y lograron el billete directo para disputar la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en Brasil.

En basket, el Barça empezó a lo grande la serie de semifinales del play-off por la Liga Endesa. El equipo de Xavi Pascual se deshizo de La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana por un contundente 100-67.

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