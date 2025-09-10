La portada de SPORT de hoy miércoles, 10 de septiembre de 2025

El gran protagonista de la portada de SPORT es el Spotify Camp Nou. Tras semanas de especulaciones, finalmente el duelo entre Barça y Valencia no se jugará en este estadio.

Esta es la portada de SPORT de hoy míercoles, 10 de septiembre de 2025 / SPORT.es

De esta manera, el FC Barcelona no cumplirá con lo que aseguró en su momento y deberá disputar el próximo duelo en el Estadi Johan Cruyff.

También en clave azulgrana, el colectivo barcelonista Fòrum Suma Barça organizó un debate sobre el futuro del la entidad, en el que se mostraron muy críticos con la gestión de la Junta actual.

En polideportivo, destaca la entrevista de SPORT a Toni Bou, campeón del mundo de Trial. El catalán, tras conquistar su 38º título mundial de trial, dio detalles sobre su lesión de espalda, asegurando que necesita dos meses de recuperación en caso de que vaya a quirófano.

