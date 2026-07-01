La portada de SPORT de hoy miércoles, 1 de julio de 2026

La historia de Ansu Fati como jugador del FC Barcelona acabó ayer. El Mónaco anunció ayer el fichaje del delantero a cambio de 11 millones de euros, con lo que concluye la etapa blaugrana del que fuera niño prodigio de la cantera barcelonista. Este es el tema que encabeza la portada de SPORT de este primer día del mes de julio.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Precisamente, este 1 de julio es la fecha en la que Joan Laporta tomará posesión oficial del cargo de presidente, confirmado tras las últimas elecciones del club blaugrana. El máximo mandatario iniciará así su cuarta etapa al frente de la entidad.

Y ayer fue presentada la nueva camiseta que lucirán los jugadores del Barça en la temporada que empieza hoy oficialmente. El club enseñó las equipaciones en un acto celebrado en el MACBA barcelonés.

Este martes fue muy intenso en cuanto a la actualidad, ya que la Federación Española no solo celebró su Asamblea General, sino que también dio a conocer los calendarios de sus máximas competiciones. En nuestra edición de hoy encontrarán un resumen con las fechas de las principales competiciones.

Continúa la Copa del Mundo y la selección española ya está lista para el partido de dieciseisavos de final de mañana contra Austria. Los de Luis de la Fuente están 'picados' por algunas críticas recibidas durante la fase de grupos y quieren demostrar que están preparados para llegar a lo más alto en este campeonato.

En Barcelona ya está todo a punto para el inicio del Tour de Francia. El Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, destacó en una entrevista concedida a nuestro diario que la ronda gala "puede dejar más de 120 millones" en la ciudad.

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