La portada de SPORT de hoy miércoles, 1 de abril de 2026

Joan Garcia debutó en el RCDE Stadium con la selección española en un partido contra Egipto que acabó como empezó. 'Debut y poco más' es el titular que preside la portada de SPORT de este miércoles. los de Luis de la Fuente dominaron pero no tuvieron puntería ante la selección africana. La peor noticia fueron los cánticos xenófobos perpetrados por una parte de la grada durante la primera parte..

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Este partido era el último amistoso antes de que España defina la lista de convocados para la cita mundialista, pero ayer fue jornada de repescas... y de nuevo desastre de Italia. La selección transalpina vuelve a quedarse fuera de una fase final de Mundial tras empatar contra Bosnia en el tiempo reglamentario y en la prórroga, pero al caer en la tanda de penaltis. El gafe italiano no cesa.

Tampoco estará en la cita americana Robert Lewandowski. Polonia dobló la rodilla en su visita a Suecia por 3-2 y se quedará fuera del Mundial, que podría ser el último para el '9' del Barça.

Vivimos también las horas previas al tercer clásico en una semana en el fútbol femenino. Un Barça-Real Madrid en el Spotify Camp Nou en el que se decidirá el pase a las semifinales de la Women's Champions League. Vicky López, una de las cracks de la plantilla de Pere Romeu, se sinceró en una entrevista concedida a SPORT: "Ningún equipo juega como nosotras".

Y en el mundo del basket, el Barça está muy atento al que será su próximo rival en la Euroliga. Moses Wright, pívot del Zalgiris Kaunas, apunta a fichaje para el equipo de Xavi Pascual. O lo que es lo mismo, puede pasar de rival a posible fichaje.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que aparecen en la edición de SPORT de hoy miércoles. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.