La portada de SPORT de hoy martes, 9 de junio de 2026

La confirmación oficial del regreso de José Mourinho al Real Madrid es inminente. Así lo explica la portada de SPORT de este martes, en la que se revela lo que será el Madrid que viene. Florentino Pérez, recientemente reelegido presidente blanco, quiere que el portugués imponga disciplina y competitividad. Además, todo apunta a que el ayudante Mou será un viejo conocido de la afición madridista, Pepe.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En clave blaugrana, en nuestra edición de hoy ofrecemos una entrevista con el expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu. No rehúye ningún tema y entre otras cosas dice que "la salida de Leo Messi fue un error histórico".

En las horas previas al inicio de la Copa del Mundo, algunos futbolistas atraviesan por problemas físicos. Abde es baja de última hora con Marruecos, mientras que el blaugrana Ronald Araujo es duda con Uruguay.

Esta noche, la selección española femenina puede asegurar su presencia en el próximo Mundial de Brasil. Para ello, tendría que ganar a Islandia en el último partido de la fase de grupos. Un triunfo al alcance de las de Sonia Bermúdez.

Por su parte, el Barça de basket inicia hoy en el Palau Blaugrana la serie de semifinales de la Liga Endesa. La Laguna Tenerife, verdugo del Real Madrid de Scariolo, será el rival del equipo de Xavi Pascual.

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