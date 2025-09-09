El gran protagonista de la portada de SPORT de hoy es el problema con las lesiones en el FC Barcelona. El conjunto de Hansi Flick suma dos nuevas bajas para la reanudación del campeonato liguero. Los dos jugadores que estarán ausentes son Gavi y De Jong.

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 9 de septiembre de 2025 / SPORT.es

En el caso de Gavi, el andaluz sufre molestias en la rodilla y todo apunta a que descansará durante tres semanas para poder evitar el quirófano. Por parte de Frenkie, por el momento, no estará en el próximo duelo ante el Valencia.

En polideportivo, destacan las entrevistas a Carlos Alcaraz y a Javier Guillén, director de la Vuelta. El tenista se muestra eufórico tras conquistar el US Open ante Jannik Sinner y el director general de la ronda española analiza una carrera que, al margen de lo deportivo, se está viendo agitada este año por las protestas de manifestantes en contra de la participación del equipo del Israel-Tech.

En LaLiga, ya se ha determinado el castigo para Yeray: sancionado durante diez meses tras su positivo en dopaje.

Por último, la cantera del Barça sigue brillando. En el Mundial Sub-18, los azulgranas se han clasificado a la gran final tras vencer en los penaltis al Palmeiras.

