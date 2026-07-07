COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy martes, 7 de julio de 2026
¡A cuartos... y a la calle!
SPORT.es
La selección española ya está en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Una victoria contra Portugal que protagoniza la portada de SPORT de este martes, gracias a un gol de Mikel Merino en los últimos minutos. El jugador del Arsenal provocó la eliminación de los lusos y las lágrimas de Cristiano Ronaldo, quien disputó su último encuentro con Portugal en un Mundial.
El partido fue tenso y muy disputado, pero la escuadra de Luis de la Fuente supo decidir cuando muchos esperaban la prórroga y ahora tendrá una nueva cita en el campeonato el próximo viernes en Los Angeles.
En clave blaugrana, Marc Casadó habló para SPORT durante sus vacaciones. El jugador del Barça lanzó un mensaje de fidelidad a sus colores: "Si el Barça quiere, defenderé siempre este escudo".
Continúa el Tour de Francia, ya es tierras galas después de su periplo por Catalunya. Tadej Pogacar se impuso en una épica tercera etapa y ya luce el maillot amarillo que desde el inicio se había enfundado su gran rival, Jonas Vingegaard.
Y mientras, el Barça de basket sigue buscando entrenador para la próxima temporada. Ayer se supo que Paolo Galbiati no lo va a ser, ya que en la entidad barcelonista no está dispuesta a pagar la cláusula liberatoria que exige el Baskonia.
Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.
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