La portada de SPORT de hoy martes, 7 de abril de 2026

En el Barça hay ganas de Champions, como refleja la portada de SPORT de hoy martes. En el vestuario del Barça se quiere ir a por el pase a semifinales desde el partido de ida contra el Atlético. El golpe sobre la mesa en LaLiga EA Sports ha dado mucha moral a los de Hansi Flick. Y también hay ganas de revancha contra el Atlético por lo que sucedió en las pasadas semifinales de la Copa del Rey. Grandes alicientes para una ronda que se presenta vibrante.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Los cuartos de final arrancarán hoy a las 21.00 horas, con el Sporting-Arsenal en Lisboa y el Real Madrid-Bayern en el Santiago Bernabéu. Esta claro que Arbeloa se la jugará en casa, con sus incondicionales en la grada, pero tocado por lo sucedido en Palma el pasado sábado.

En la Liga F Moeve, el Barça volvió a ofrecer una goleada a su afición. esta vez, en el derbi catalán contra el Badalona Women, por 6-0. Las de Pere Romeu tienen el título a tiro y lo pueden certificar en la próxima jornada, en el campo del Espanyol.

También se vivió una gran noche en Montilivi, en el partido que cerró la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Un autogol de Pau Navarro decidió el triunfo del Girona contra el Villarreal. Los de Míchel se alejan del descenso y empiezan a soñar con las plazas de competición europea.

El mercado de la Premier League empieza a agitarse. Un nombre que salió ayer a la palestra fue el de Bernardo Silva. El jugador del Manchester City dejará el club mancuniano al final de la presente temporada. Ojo a sus pretendientes deportivos.

Y en basket, el Barça de Xavi Pascual inicia una semana clave en la Euroliga. Los blaugranas reciben esta noche (20.30 horas) al Panathinaikos en el Palau. El top-6, el gran objetivo barcelonista.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.