La portada de SPORT de hoy martes, 5 de mayo de 2026

Comienza una semana previa a uno de los Clásicos m´s trascendentales de los últimos tiempos. Barça y Real Madrid jugarán 'más que un Clásico', tal y como reza la portada de SPORT de este martes. El equipo de Hansi Flick puede proclamarse campeón de Liga en un choque que ha despertado gran expectación mundial. LaLiga ha anunciado que la retransmisión televisiva del partido será una "superproducción audiovisual". Un espectáculo que dará la vuelta al mundo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Todo eso sucederá el domingo, pero esta noche se inician los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League. El primero de ellos, en el Emirates Stadium de Londres entre Arsenal y Atlético, tras el 1-1 del Metropolitano del pasado miércoles. Julián Álvarez está listo para hacer historia con el conjunto rojiblanco.

Volviendo a la actualidad blaugrana, el mercado de fichajes se agita. SPORT descubrió en la noche de ayer una reunión entre el director deportivo, Deco, y los agentes del extremo del Newcastle Anthony Gordon. El FC Barcelona está sondeando su posible fichaje.

Por su parte, el Barça femenino saborea la clasificación para la final de la Women's Champions League con la incógnita sobre el futuro de Alexia Putellas. La capitana tiene opción de renovar hasta 2027 y se reabre el debate sobre su continuidad.

Y en la Premier League, el Manchester City salvó mínimamente los muebles en su visita al Everton. El equipo de Liverpool remontó el tanto inicial de Doku, pero los de Guardiola lograron igualar en los últimos minutos para aferrarse a la lucha por el título.

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