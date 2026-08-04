La portada de SPORT de hoy martes, 4 de agosto de 2026

El futuro de Ferran Torres en el Barça está cada vez más en entredicho. El de Foios protagoniza la portada de SPORT después de echar balones fuera respecto a su situación en el club por la oferta del PSG: "En el fútbol puede pasar de todo", manifestó, al tiempo que confesó que espera "tomar la decisión correcta".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Ante el dilema del aún jugador del Barça, Hansi Flick insiste en que necesita un '9'. "Tengo confianza total en Deco y sabemos que hay que hacer algo", señaló el técnico alemán.

Por otro lado, el FC Barcelona no pierde de vista a Rodri Hernández. El club blaugrana está interesado en el centrocampista del Manchester City y está muy pendiente de su futuro.

En el Real Madrid, Vinícius llegó a la capital de España para negociar su renovación con el club blanco. El brasileño pide un gran aumento y habrá que ver si Florentino Pérez complace su petición.

Una buena noticia para los aficionados al ciclismo. El cinco veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, estará presente en la próxima edición de La Vuelta. La ronda española arrancará el próximo 22 de agosto en Mónaco y acabará en Granada, con el esloveno como gran estrella.

Mientras, el Barça de basket confirmó la llegada de Xevi Pujol como nuevo director deportivo de la sección. Sustituye a Juan Carlos Navarro, que pasa a desempeñar otras funciones en el club.

Y la natación artística española sigue cosechando éxitos en los Europeos de Partís. Una plata y dos bronces más para la delegación de España.

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