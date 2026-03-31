La portada de SPORT de hoy martes, 31 de marzo de 2026

La selección española afronta esta noche su último amistoso antes de que se conozca la lista definitiva para el Mundial de este verano. Será en el RCDE Stadium, contra Egipto. Un examen mundial, como reza la portada de SPORT de este martes. Un partido en el que David Raya será el portero titular, pero en el que Joan Garcia podría tener minutos y así debutar como meta de la 'Roja'. En clave blaugrana, Cubarsí, Pedri, Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres apuntan al once inicial.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Hoy también se acabarán de decidir las selecciones que participarán en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. Uno de los duelos será el que disputen Suecia y Polonia. Por lo tanto, entre Bardghji y Lewandowski, solo uno acudirá a la cita mundialista.

Una vez superado este partido, ambos pensarán en el Atlético-Barça de Liga que se disputará el próximo sábado. Un partido en el que Hansi Flick tendrá la buena noticia de que podrá contar con tres refuerzos en defensa: Kounde, Balde y Eric Garcia.

Ayer fue un día especial para SPORT TV, ya que el programa 'La Posesión' cumplió su edición número 100 con un especial de la mano de su presentador, David Bernabeu. Un centenario de un espacio de pasión por el Barça, como se demuestra semana tras semana.

Y cerramos marzo con una triste noticia en el planeta fútbol. Ayer falleció, a los 84 años de edad, el que fuera presidente del RCD Espanyol Ferran Martorell. Fue una figura icónica del club blanquiazul y también del mundo de la publicidad.

La edición de hoy también recoge una entrevista contra uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, el navarro Miguel Induráin. Atención a su apuesta: "¿El futuro del ciclismo? Iván Romeo y Paul Seixas".

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Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.