La portada de SPORT de hoy martes, 30 de junio de 2026

Eric Garcia está viviendo intensamente el Mundial y confía en las posibilidades de la selección española. "Somos los mejores del Mundial", manifestó a SPORT en una entrevista concedida a nuestro diario. Pese a ello, advirtió que Austria es "un rival trampa" en los dieciseisavos de final e intentó relativizar la presión que tiene España: "Nosotros peleamos por cumplir un sueño".

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Ayer siguieron los partidos de la primera ronda eliminatoria. A Brasil le costó más de la cuenta doblegar a Japón. Los nipones se adelantaron con un tanto de Sano en la primera parte, pero la 'canarinha' reaccionó tras el descanso y Martinelli evitó la prórroga en el 95'.

En clave Barça, el nombre de Harry Kane vuelve a cobrar fuerza. El club piensa en ir a por el delantero inglés del Bayern Múnich una vez finalice el Mundial. Será una nueva tentativa, aunque de momento les consta que el futbolista no piensa moverse de la entidad bávara.

En el equipo femenino también hay movimientos de mercado. La central del Ajax Renee Van Asten está en el punto de mora y la entidad blaugrana está avanzando en su fichaje.

Por otra parte, el fútbol catalán vivió ayer su Asamblea General Ordinaria en Sant Cugat. El presidente de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, recibió el apoyo unánime a su gestión.

Pedro Martínez es el nombre propio del día en el mundo del basket. Y es que el técnico campeón de la Liga Endesa con el Valencia Basket es el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada. En el club blanco piensan en el catalán como sustituto de Sergio Scariolo.

Y arrancó el torneo de tenis de Wimbledon con gran debut el madrileño Rafa Jódar. Derrotó a Fill por 6-3, 6-3 y 7-5 e impactó en su primer partido.

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