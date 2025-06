La portada de SPORT de hoy martes, 3 de junio de 2025

El culebrón de Joan Garcia parece a punto de resolverse. La portada de SPORT destaca este martes el principio de acuerdo entre el Barça y el hasta ahora portero del Espanyol. Un acuerdo que sería por cinco temporadas y del que se cierran los últimos flecos. Si todo acaba cerrándose, el club blaugrana podría pagar a finales de esta semana la cláusula de rescisión y, de esta manera, cerrar un fichaje que se considera estratégico.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Si se confirma, Joan será compañero de Fermín López. El jugador del Barça, ahora concentrado con la selección española, concedió una entrevista a SPORT en la que confirmó los motivos por los que no hará 'doblete' con la escuadra absoluta y la Sub-21: "He escuchado a mi cuerpo y he decidido parar".

El deporte femenino es protagonista por un doble motivo. El primero, la quinta edición de la gala Woman & Sport celebrada ayer en Barcelona, en la que la nadadora Mireia Belmonte recibió el premio más destacado de un acontecimiento en el que se homenajeó a grandes campeonas en todos los ámbitos deportivos.

Y esta tarde, el RCDE Stadium será el escenario de un importantísimo partido, ya que la selección española femenina busca el pasaporte a la Final Four de la Nations League. Para ello, al menos necesita empatar ante la potente escuadra inglesa. Sin lugar a dudas, un partidazo.

No lo será menos el que se vivirá, en clave basket, en el pabellón Martín Carpena de Málaga. El Barça se enfrenta al Unicaja en el primer partido del play-off de cuartos de final de la Liga Endesa. Será la última bala de Joan Peñarroya en el banquillo blaugrana.

Todo esto y mucho más, desde primera hora de la mañana en su punto de venta habitual. ¡No se pierda su SPORT!