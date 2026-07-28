La portada de SPORT de hoy martes, 28 de julio de 2026

El Barça quiere a Julián Álvarez pero tiene una bala en la recámara en el caso de que la operación no se cierre. El plan B es Kroupi, tal como reza la portada de SPORT de este martes. Eli Junior Kroupi, delantero francés de 19 años del Bournemouth, es la opción para el equipo francés. Una estrella emergente moldeada por Andoni Iraola en el Bournemouth. No obstante, en el club blaugrana hay división de opiniones. Hay quienes ven a Kroupi como una joya y quienes consideran que está muy verde para pagar una millonada por él.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Si fichara, el francés sería compañero de un Pau Cubarsí que fue homenajeado ayer por sus vecinos en Vilablareix, después de conquistar la Copa del Mundo con España y ser proclamado el mejor jugador joven del torneo. El central inauguró una Penya blaugrana con su nombre.

Cubarsí aún está de vacaciones tras la gesta mundialista y no está con sus compañeros en el inicio del stage del Barça en Inglaterra. Fermín, Araujo y Marc Bernal, totalmente recuperados, sí que trabajan a las órdenes de Hansi Flick.

En el Real Madrid, se sigue pensando en Yan Diomande. El costamarfileño reapareció en Alemania y pasó las pruebas físicas con su actual club, el Leipzig. Y allí esperan movimientos por parte del club blanco para cerrar un fichaje por un montante cercano a los 120 millones de euros.

Hablando de movimientos, donde siguen produciéndose es en el Barça de basket. Tosan Evbuomwan, ala-pívot británico de 25 años, es el noveno fichaje del equipo que dirigirá Aleksandar Sekulic.

Y tras ganar su quinto Tour, el esloveno Tadej Pogacar sigue apuntándose a nuevos retos. Salvo cambios de última hora, todo apunta a que el gran campeón estará en la próxima edición de La Vuelta.

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