La portada de SPORT de hoy martes, 28 de abril de 2026

La recuperación de Lamine Yamal preocupa en el Barça, sobre todo pensando en el futuro inmediato una vez finalice LaLiga EA Sports. 'Cumbre por Lamine' es el titular de cabecera de la portada de SPORT de este martes. La dirección deportiva del FC Barcelona mantuvo una reunión con los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol con el objetivo de medir la vuelta del jugador, ya que no quieren que fuerce la máquina por la posibilidad de una recaída.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Lamine Yamal es una de las ausencias confirmadas de cara al clásico del 10 de mayo... y Kylian Mbappé es la gran duda. El Real Madrid comunicó ayer la lesión del futbolista francés, quien no jugará el partido contra el Espanyol del próximo domingo, aunque desde el club esperan que sí pueda estar a punto para comparecer en el Spotify Camp Nou.

Esta noche se inician las semifinales de la Champions League con un atractivo PSG-Bayern Múnich. Luis Enrique busca meterse en una nueva final europea después de conquistar la pasada edición de la máxima competición continental.

Y ayer, el Espanyol volvió a fallar en LaLiga EA Sports. Los de Manolo González no pasaron del empate sin goles contra el Levante en el RCDE Stadium y ya encadenan 16 partidos consecutivos sin conocer el triunfo. Aunque están cinco puntos por encima del descenso, siguen sin levantar cabeza.

Finalmente, Rafa Jódar intentará prolongar su leyenda en el Masters 1000 de Madrid. El tenista madrileño disputa hoy los octavos de final y sueña con al alcanzar los cuartos, donde retaría a Sinner, el principal favorito del torneo.

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