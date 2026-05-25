Esta es la portada de SPORT de hoy, martes 26 de mayo

El Barça vuelve a demostrar su enorme peso en el fútbol español. La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 deja un dato contundente: el Barça aporta ocho jugadores a la selección, mientras que el Real Madrid se queda por primera vez en su historia sin ningún representante.

La gran presencia azulgrana confirma el excelente momento de la cantera y del proyecto de Hansi Flick. Futbolistas como Gavi, Cubarsí, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres, Joan Garcia o Eric Garcia lideran una lista marcada por el sello culé y por una generación que ya domina tanto en el Barça como en la selección española.

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La portada también pone el foco en el mercado. El caso Julián Álvarez empieza a calentarse después de que el delantero argentino habría dejado clara su intención de no renovar con el Atlético de Madrid, una situación que el Barça sigue muy de cerca pensando en reforzar su ataque.

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En el resto de la actualidad, Enrique Riquelme aumenta la presión en las elecciones del Real Madrid y pide debatir con Florentino Pérez, mientras que en baloncesto se produjo una reunión clave entre Laporta y Xavi Pascual. Además, el joven Rafa Jódar brilló en su debut en Roland Garros y los premios Woman y Sport ultiman su nueva edición en Barcelona.