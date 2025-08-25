La portada de SPORT de hoy, martes 26 de agosto de 2025 es: "CAMP NOU: AL LÍMITE". El Barça apura los plazos para obtener cuanto antes el certificado de final de obra del estadio y contar con la luz verde del Ayuntamiento.

El escenario del partido de Liga ante el Valencia sigue en el aire y el club debe comunicar a UEFA en qué campo empezará a disputar la Champions.

En clave mercado Barça, Iñaki Peña deja hueco para inscribir a Szczesny y su salida es inminente. Barça y Elche están cerrando los últimos flecos de la negociación para hacer oficial la cesión.

En la doble jornada de LaLiga, el Athletic Club de Nico Williams superó la dura visita del Rayo Vallecano con el solitario gol de penalti de Sancet (1-0), mientras que el Getafe asaltó el Sánchez Pizjuán con una sorprendente victoria ante el Sevilla (1-2).

En la Premier League, vivimos un apasionante Newcastle - Liverpool que coronó a Rio Ngumoha como la nueva y emergente estrella 'red' a sus 16 años: marcó un golazo en el 90+10' para darle la victoria a los suyos (2-3).