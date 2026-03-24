La portada de SPORT de hoy martes, 24 de marzo de 2026

Marc Bernal es el protagonista de la portada de SPORT de hoy martes. El joven jugador del Barça concedió una entrevista exclusiva a nuestro diario en la que reconoció su esperanza de conquistar la Champions League esta temporada. "Confiamos en ganar la Champions", indicó Bernal, quien también habló sobre la recuperación de su lesión: "No podía ni ponerme un calcetín yo solo y ahora llevo cinco goles con el club de mi vida".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El canterano se incorpora ahora a la concentración de la selección española sub-21, lo mismo que otros de sus compañeros a la de la Absoluta, con vistas a los amistosos contra Serbia y Egipto. Una de las grandes novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente es el portero Joan Garcia, quien ya está con sus compañeros en Las Rozas.

En clave blaugrana, hoy se conmemora el décimo aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff. Y con motivo de ello, hoy publicamos un suplemento especial dedicado a la figura del holandés, con artículo del presidente del club, Joan Laporta, y entrevistas a Guillermo Amor y Juan Manuel Asensi, además de palabras de Susila Cruyff, la hija del crack blaugrana, entre otros contenidos.

Noche importante hoy para el Barça de basket, que recibe en el Palau Blaugrana al Anadolu Efes. Los de Xavi Pascual tienen que ganar para seguir soñando con sus opciones en la Euroliga.

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Estos son algunos de los temas que desarrollamos en nuestra edición de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.