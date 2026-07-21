La portada de SPORT de hoy martes, 21 de julio de 2026

La segunda estrella sobre el escudo de la selección española se celebró a lo grande en Madrid. '¡Apoteósico!' es el titular que preside la portada de SPORT de este martes, después de que dos millones de personas se lanzaran a las calles de la capital de España para festejar el éxito de la escuadra de Luis de la Fuente en la Copa del Mundo.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Antes del gran fin de fiesta en Cibeles, los campeones del mundo visitaron Zarzuela y La Moncloa, donde cumplimentaron al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respectivamente. Una rúa por las calles madrileñas precedió al acto central, con actuaciones de estrellas como Aitana y la participación estelar de Borja Iglesias demostrando sus dotes como 'DJ Panda'.

Alegría en España y drama en Argentina. El capitán de la Albiceleste, Leo Messi, felicitó a la selección española por su triunfo en Nueva York, al tiempo que reconoció lo dura que es la derrota de su escuadra: "Va a costar mucho cerrar esta herida".

El gran protagonista de la final fue Ferran Torres, con el gol que dio la victoria a España. En el Barça ya empiezan a trabajar para intentar retener al de Foyos, que acaba contrato en 2027.

En el Barça de basket se avecina un nuevo fichaje. El club tiene vía libre para cerrar el fichaje del pívot polaco Olek Balcerowski, tras desvincularse de Unicaja.

Y hoy ofrecemos también un suplemento especial sobre todo lo que dio de sí la edición 2026 de Graviteo, un espectáculo deportivo y social vivido este fin de semana en el Circuit de Catalunya.

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