La portada de SPORT de hoy martes, 21 de abril de 2026

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la gala del los 'Oscar del deporte', los premios Laureus, celebrada ayer en Madrid. El de Rocafonda dejó claro que le gustaría seguir los pasos de Leo Messi, tal y como reza la portada de SPORT de este martes. "Ojalá pueda seguir su camino", dijo el actual '10 del Barça.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Quien podría ser su compañero la próxima temporada es Bernardo Silva. El hasta ahora jugador del Manchester City dejará el equipo que entrena Pep Guardiola y se convertirá en agente libre. Una oportunidad de mercado para el Barça de Hansi Flick.

Mientras, se prevé noche caliente en el Santiago Bernabéu. Esta noche, el Real Madrid afronta su partido de la jornada 33 frente al Alavés con el miedo a vivir otro año en blanco. Habrá que ver cuál es el recibimiento de la afición madridista a los de Arbeloa.

También juega esta noche el Girona. El equipo de Míchel recibe al Betis en Montilivi con el objetivo de sellar la permanencia en Primera División cuanto antes.

En basket, cara o cruz para el Barça en la Euroliga. Esta noche, los de Xavi Pascual reciben al Estrella Roja con el objetivo de continuar vivos en el play-in . Se la juegan a una sola carta.

Y en nuestra edición de hoy ofrecemos una entrevista con el expiloto de Fórmula 1 Pedro Martínez de la Rosa. "He aprendido a no juzgar a Fernando Alonso", confiesa.

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