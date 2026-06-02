Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dorsales España Mundial 2026Ansu FatiPedriBardghjiAudio FlorentinoLuis EnriqueLey Bienestar AnimalPlayoffs ascenso PrimeraDescenso Primera RFEFRoland GarrosJodar - ZverevCuadro Roland Garros cuartosClasificación Giro Italia FemeninoEtapa 4 Giro de Italia FemeninoAlonsoCuadro Liga EndesaMercado de fichajesNoticias BarçaHorarios MotoGPHorarios F1Hija Luis EnriqueMaldiniRonceroJubiladoJane FondaPaga extra veranoGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026GraviteoRoland Garros hoy
instagramlinkedin

COMUNICACIÓN

La portada de SPORT de hoy martes, 2 de junio de 2026

De la Fuente: "Lamine tiene la obsesión del Mundial"

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 2 de junio de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 2 de junio de 2026 / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

SPORT.es

Se acerca el Mundial y hoy la portada de SPORT está dedicada al seleccionador español, Luis de la Fuente. "Lamine tiene la obsesión del Mundial", reconoció el técnico, quien está convencido de que la Roja "luchará por todo" en la cita norteamericana. Este jueves, España disputará un amistoso contra Irak en A Coruña.

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 2 de junio de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Uno de los 26 elegidos por De la Fuente es Eric Garcia. El futbolista catalán presume de Barça en la concentración de Las Rozas y asegura sentirse "muy feliz" en estos momentos.

También está concentrado Pedri. El jugador canario del Barça también verbalizó su gran deseo para la próxima temporada con el club blaugrana: "Sueño con ganar la Champions".

En el Real Madrid, continúa la batalla electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El hasta ahora mandamás blanco piensa incorporar al central francés del Liverpool Konaté en caso de que revalide la presidencia de la entidad madridista.

Y hoy será día grande en París. Arrancan los cuartos de final de Roland Garros en categoría masculina con la presencia del único superviviente de la 'Armada', Rafa Jódar. El madrileño retará a Zverev por un puesto en las semifinales.

En basket, también se inicia hoy el play-off de cuartos de final de la Liga Endesa. El Barça de Xavi Pascual afronta el primer partido en la pista del UCAM Murcia, aún resonando los ecos del varapalo del pasado domingo ante Valencia Basket.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.

TEMAS

Añádenos en Google