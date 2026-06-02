La portada de SPORT de hoy martes, 2 de junio de 2026

Se acerca el Mundial y hoy la portada de SPORT está dedicada al seleccionador español, Luis de la Fuente. "Lamine tiene la obsesión del Mundial", reconoció el técnico, quien está convencido de que la Roja "luchará por todo" en la cita norteamericana. Este jueves, España disputará un amistoso contra Irak en A Coruña.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Uno de los 26 elegidos por De la Fuente es Eric Garcia. El futbolista catalán presume de Barça en la concentración de Las Rozas y asegura sentirse "muy feliz" en estos momentos.

También está concentrado Pedri. El jugador canario del Barça también verbalizó su gran deseo para la próxima temporada con el club blaugrana: "Sueño con ganar la Champions".

En el Real Madrid, continúa la batalla electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El hasta ahora mandamás blanco piensa incorporar al central francés del Liverpool Konaté en caso de que revalide la presidencia de la entidad madridista.

Y hoy será día grande en París. Arrancan los cuartos de final de Roland Garros en categoría masculina con la presencia del único superviviente de la 'Armada', Rafa Jódar. El madrileño retará a Zverev por un puesto en las semifinales.

En basket, también se inicia hoy el play-off de cuartos de final de la Liga Endesa. El Barça de Xavi Pascual afronta el primer partido en la pista del UCAM Murcia, aún resonando los ecos del varapalo del pasado domingo ante Valencia Basket.

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