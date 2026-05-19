COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy martes, 19 de mayo de 2026
Proyecto Flick: "Tengo más hambre que nunca"
SPORT.es
Hay Hansi Flick para rato en el Barça. El entrenador alemán selló ayer su continuidad en el banquillo blaugrana al menos hasta junio de 2028, con opción de ampliarlo hasta 2029. "Tengo más hambre que nuca", declaró el técnico tras rubricar la ampliación de su compromiso, con una frase que preside la portada de SPORT de este martes. Rafa Yuste y Joan Laporta acompañaron a Flick en el acto de ayer.
El alemán conoció ayer una mala noticia para uno de sus futbolistas. Fermín López no podrá jugar el próximo Mundial con España ya que estará dos meses de baja. El jugador blaugrana tendrá que pasar por el quirófano para ser operado del quinto metatarsiano del pie derecho.
También hubo doble noticia anoche en Inglaterra. El Arsenal dio un paso de gigante para conquistar la Premier League, tras derrotar en el Emirates al descendido Burnley por 1-0. El Manchester City visita esta noche al Bournemouth y está obligado a ganar si quiere mantener sus opciones. Por cierto, la prensa inglesa da por hecho el adiós de Pep Guardiola al banquillo del City cuando acabe la presente temporada.
Y hablando de despedidas, el Real Madrid confirmó que Dani Carvajal no seguirá en el club blaugrana después de 23 años en la entidad. Una amarga despedida que se cerrará este sábado en el partido Real Madrid-Athletic en el Bernabéu.
En basket, también se da por hecho que Xavi Pascual cerrará su segunda etapa en el FC Barcelona para marcharse al Dubai. Al técnico aún le queda luchar por la Liga Endesa, pero no continuará la temporada 2026-2027.
Too esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.
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