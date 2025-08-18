La portada de SPORT de hoy martes, 19 de agosto de 2025

El gran protagonista de la portada de SPORT de hoy es Marcus Rashford. El nuevo flamante fichaje del FC Barcelona atiende en exclusiva a SPORT para repasar la actualidad azulgrana. "Estamos listos para ganar la Champions", el gran titular de la conversación.

Esta es la portada de SPORT de hoy martes, 18 de agosto de 2025 / Sport.es

En la entrevista, el delantero inglés mostró su gran ambición: "¿Por qué no poder ganarlo todo?". Rashford destaca diferentes figuras del vestuario, en las que destaca Lamine Yamal. El nuevo jugador azulgrana afirma que en un futuro el español será Balón de Oro y que es el mayor talento con el que ha jugado.

En LaLiga, el Madrid de Xabi Alonso debuta en la competición doméstica. Los blancos reciben en el Santiago Bernabéu a Osasuna (21:00).

En polideportivo, destaca la conquista de Carlos Alcaraz en Cincinnatti. El murciano venció ante un Sinner que tuvo que retirarse en el primer set cuando perdía 0-5.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.