Rodri ya está en Barcelona. El flamante fichaje del Barça protagoniza la portada de SPORT de este martes 18 de agosto después de aterrizar procedente de Manchester para comenzar su nueva etapa como azulgrana. Bajo el titular “Es un sueño”, el centrocampista será presentado hoy como nuevo jugador del Barça después de firmar su contrato.

Rodri llega con la ilusión por las nubes y con objetivos ambiciosos desde el primer día. “Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante”, asegura el nuevo futbolista azulgrana, llamado a convertirse en una de las grandes piezas del proyecto de Hansi Flick tras cerrarse definitivamente su incorporación desde el Manchester City.

Esta es la portada de SPORT de hoy, martes 18 de agosto / SPORT

El mercado del Barça sigue moviéndose y João Cancelo también está listo para firmar su contrato. El portugués celebra su regreso con un claro “por fin estoy donde quiero estar”. Además, Sergio Busquets se incorpora al cuerpo técnico del filial como asistente de Juliano Belletti.

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En el resto de la portada, el Real Madrid presentará a sus nuevos fichajes a puerta cerrada, mientras que SPORT también destaca la llegada a Barcelona de los grandes protagonistas españoles del Europeo de atletismo, que regresan presumiendo de sus medallas.