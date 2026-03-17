La portada de SPORT de hoy martes, 17 de marzo de 2026

El día después de las elecciones del FC Barcelona fue toda una declaración de intenciones por parte de Joan Laporta. El presidente empieza fuerte, tal como reza la portada de SPORT de este martes. Su primera decisión es renovar cuanto antes a Hansi Flick. La idea es que el entrenador alemán siga al menos hasta junio de 2028. En la víspera de los comicios ya hubo un contacto entre Deco y el agente del técnico, Pini Zahavi. Ayer, Flick y el propio representante fueron quienes coincidieron para hablar del tema.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, en Madrid ya se piensa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que el Real Madrid afronta esta noche en Manchester. Contra el City, la gran novedad blanca es el regreso de Mbappé, mientras que el equipo de Guardiola sueña con la hazaña de remontar el 3-0 de la ida.

Otro partidazo es el que se vivirá en Stamford Bridge. El Chelsea, que acaba de recibir un multazo por parte de la Premier league, también espera levantar la eliminatoria ante el PSG de Luis Enrique.

En el Barça de basket, Xavi Pascual sabe que necesita refuerzos para afrontar lo que queda de temporada, dados los malos resultados en los últimos partidos, pero pese a sus quejas, todo apunta a que no habrá ningún fichaje más hasta final de temporada.

Y buenas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin con el inédito parón en el Mundial durante un mes. Esta pauso supone un alivio para el piloto asturiano y la escudería británica, después de los problemas en las primeras pruebas de la competición.

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