La portada de SPORT de hoy martes, 16 de junio de 2026

Decepción total. España no pasó del empate sin goles contra Cabo Verde en el primer partido de La Roja en la Copa del Mundo 2026. '¡Qué bajonazo!' es el titular principal de la portada de SPORT de este martes. A la escuadra de Luis de la Fuente le faltó fluidez y puntería en su debut ante un rival ilusionado y que supo aguantar sin encajar goles. Lamine Yamal jugó los últimos 20 minutos, mientras que Gavi fue titular.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por otro lado, la goleada de las últimas horas la firmó Suecia contra Túnez. Un 5-1 que, por cierto, costó el cargo al seleccionador tunecino. Por su parte, Costa de Marfil venció por la mínima a Ecuador (1-0), mientras que Bélgica y Egipto firmaron tablas en Seattle (1-1).

En el Real Madrid se confirmó el fichaje de Marc Cucurella. El lateral catalán firma hasta 2032 por la entidad que preside Florentino Pérez. El Chelsea percibe 60 millones de euros en concepto de traspaso.

Y otra de las noticias del día se produjo en los tribunales. El delantero Rafa Mir conoció ayer la sentencia por un delito de agresión sexual y fue condenado a ocho años y medio de cárcel,

La velada de UFC celebrada en la Casa Blanca acabó mal para el hispano-georgiano Ilia Topuria. Fue un cruel final para su reinado, tras perder por KO ante el estadounidense Gaethje.

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