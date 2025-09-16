La portada de SPORT de hoy, martes 16 de septiembre de 2025
"FERMÍN, ¡QUÉ BUENO QUE TE QUEDASTE!"
SPORT.es
La portada de SPORT de hoy martes, 16 de septiembre de 2025 es: "FERMÍN, ¡QUÉ BUENO QUE TE QUEDASTE!". El canterano jugó ante el Valencia su mejor partido con el Barça y es una pieza clave para Hansi Flick. Tras un arranque de temporada convulso con su posible salida ha demostrado estar al 100%.
¡Hoy vuelve la Champions! La fase de la máxima competición continental vuelve a estar en juego, con tres equipos españoles debutando: Real Madrid - Marsella, Tottenham - Villarreal y Athletic - Arsenal.
En la jornada de lunes en LaLiga, el Espanyol sumó una épica victoria ante el Mallorca (3-2) para seguir soñando en grande en un inicio de temporada extraordinario. La clasificación así lo refleja.
Sigue el lío con la Vuelta a España con el cruce de comunicados entre la UCI y el CSD. José Manuel Rodríguez Uribes dirigió una carta al presidente del organismo ciclista a tener de la polémica suscitada en La Vuelta por las protestas propalestinas.
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça