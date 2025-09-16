La portada de SPORT de hoy martes, 16 de septiembre de 2025 es: "FERMÍN, ¡QUÉ BUENO QUE TE QUEDASTE!". El canterano jugó ante el Valencia su mejor partido con el Barça y es una pieza clave para Hansi Flick. Tras un arranque de temporada convulso con su posible salida ha demostrado estar al 100%.

¡Hoy vuelve la Champions! La fase de la máxima competición continental vuelve a estar en juego, con tres equipos españoles debutando: Real Madrid - Marsella, Tottenham - Villarreal y Athletic - Arsenal.

En la jornada de lunes en LaLiga, el Espanyol sumó una épica victoria ante el Mallorca (3-2) para seguir soñando en grande en un inicio de temporada extraordinario. La clasificación así lo refleja.

Sigue el lío con la Vuelta a España con el cruce de comunicados entre la UCI y el CSD. José Manuel Rodríguez Uribes dirigió una carta al presidente del organismo ciclista a tener de la polémica suscitada en La Vuelta por las protestas propalestinas.